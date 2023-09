23ème édition : Randonnée VTT des lacs et des collines Chemin de Liben Serres-Castet, 1 octobre 2023, Serres-Castet.

Serres-Castet,Pyrénées-Atlantiques

Départ du stade de rugby Henri Marracq.

7h30 : inscriptions sur place.

8h30 : 2 circuits VTT : 32 km (dénivelé 650 m) et 45 km (dénivelé 900 m).

9h : marche et trail (non chronométrés) : boucle de 12 km (dénivelé 200 m).

Port du casque obligatoire.

Douches, buvette et sandwich à l’arrivée..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

Chemin de Liben Stade Henri Marracq

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Departure from the Henri Marracq rugby stadium.

7:30 am: on-site registration.

8:30 am: 2 mountain bike circuits: 32 km (elevation gain 650 m) and 45 km (elevation gain 900 m).

9 a.m.: walking and trail (untimed): 12 km loop (elevation gain 200 m).

Helmets compulsory.

Showers, refreshments and sandwiches at finish.

Salida del estadio de rugby Henri Marracq.

7.30 h: inscripción in situ.

8.30 h: 2 circuitos de bicicleta de montaña: 32 km (desnivel 650 m) y 45 km (desnivel 900 m).

9.00 h: paseo y trail (no cronometrado): bucle de 12 km (desnivel de 200 m).

Obligatorio llevar casco.

Duchas, refrescos y bocadillos en la meta.

Start vom Rugbystadion Henri Marracq.

7:30 Uhr: Anmeldung vor Ort.

8:30 Uhr: 2 Mountainbike-Routen: 32 km (Höhenunterschied 650 m) und 45 km (Höhenunterschied 900 m).

9 Uhr: Wanderung und Trail (ohne Zeitmessung): 12 km lange Schleife (Höhenunterschied 200 m).

Das Tragen eines Helms ist Pflicht.

Duschen, Getränkestand und Sandwiches bei der Ankunft.

Mise à jour le 2023-09-20 par ADT64 Béarn – Pays Basque