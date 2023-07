Piscines en fête, structure gonflable géante Chemin de Liben Serres-Castet, 21 juillet 2023, Serres-Castet.

Serres-Castet,Pyrénées-Atlantiques

Viens t’amuser sur des structures gonflables géantes ! A partir de 7 ans. Conditions : être nageur / Brassards et ceinture interdits..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 19:00:00. .

Chemin de Liben Stade nautique Alain Sangosse

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and have fun on giant inflatables! Ages 7 and up. Conditions: must be a swimmer / No armbands or belts allowed.

¡Ven a divertirte en los hinchables gigantes! A partir de 7 años. Condiciones: hay que ser nadador / No se permiten brazaletes ni cinturones.

Komm und vergnüge dich auf riesigen aufblasbaren Strukturen! Ab einem Alter von 7 Jahren. Voraussetzungen: Schwimmer sein / Schwimmflügel und Gürtel sind verboten.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN