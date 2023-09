Le Rhône à travers les âges aux Marais du Vigueirat – Festival Dans les Bras du Rhône Chemin de l’Etourneau Arles, 14 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Nous vous invitons à une (re)découverte du fleuve Rhône. A travers le regard de ceux qui y vivent, y travaillent et le font vivre, vous explorerez sa biodiversité, ses aménagements, ses usages et son patrimoine..

2023-10-14 15:30:00 fin : 2023-10-14 21:30:00. .

Chemin de l’Etourneau Marais du Vigueirat

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



We invite you to (re)discover the Rhône River. Through the eyes of those who live, work and breathe it, you’ll explore its biodiversity, facilities, uses and heritage.

Le invitamos a (re)descubrir el río Ródano. A través de los ojos de quienes lo viven, trabajan y respiran, explorará su biodiversidad, instalaciones, usos y patrimonio.

Wir laden Sie zu einer (Wieder-)Entdeckung des Flusses Rhône ein. Durch die Augen der Menschen, die dort leben, arbeiten und ihn zum Leben erwecken, erkunden Sie seine biologische Vielfalt, seine Anlagen, seine Nutzungen und sein Erbe.

