Déambulations musicales et concert « Musique en Balade » du Conservatoire du Pays d’Arles Chemin de l’Etourneau Arles, 17 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Parcours musical dans les marais, émaillé de petites interventions d’élèves du conservatoire (flûte, clarinette, guitare, piano…) au détour d’un chemin..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

Chemin de l’Etourneau Marais du Vigueirat

Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A musical tour of the marshes, interspersed with short interventions by students from the conservatory (flute, clarinet, guitar, piano…) as they make their way along the path.

Un recorrido musical por las marismas, intercalado con breves actuaciones de alumnos del Conservatorio (flauta, clarinete, guitarra, piano…) a lo largo del camino.

Musikalischer Rundgang durch die Sümpfe, gespickt mit kleinen Beiträgen von Schülern des Konservatoriums (Flöte, Klarinette, Gitarre, Klavier…) am Rande eines Weges.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme d’Arles