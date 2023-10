ATELIERS PARENTS/ENFANTS « LE MÉJEAN À TIRE D’AILES » Chemin de l’Etang Lattes, 4 novembre 2023, Lattes.

Lattes,Hérault

Un atelier parents/ enfants sur le thème : « Le Méjean à tire d’ailes »

Samedi 4 novembre de 10h à 12h.

2023-11-04 10:00:00 fin : 2023-11-04 12:00:00. EUR.

Chemin de l’Etang

Lattes 34970 Hérault Occitanie



A parent/child workshop on the theme: « Le Méjean à tire d?ailes » (The Méjean on the wing)

Saturday, November 4 from 10am to 12pm

Un taller para padres e hijos sobre el tema: « Le Méjean à tire d’ailes » (El Méjean al vuelo)

Sábado 4 de noviembre de 10:00 a 12:00

Ein Eltern-Kind-Workshop zum Thema: « Le Méjean à tire d’ailes »

Samstag, den 4. November von 10 bis 12 Uhr

