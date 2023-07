UN ÉTÉ AU BORD DU LAC Chemin de Lestang, Impasse de l’Abbé-Salvat. Toulouse, 11 juillet 2023, Toulouse.

Dans une ambiance de vacances, découvrez une programmation estivale totalement gratuite et surtout une nouvelle base nautique ! Des activités de loisirs ludiques, créatifs, culturels, scientifiques et sportifs, mais aussi des spectacles, des concerts et du cinéma en plein air..

2023-07-11 fin : 2023-09-02 20:00:00. .

Chemin de Lestang, Impasse de l’Abbé-Salvat. PARC DE LA REYNERIE

Toulouse 31000



In a vacation atmosphere, discover a totally free summer program and, above all, a new nautical base! Fun, creative, cultural, scientific and sporting activities, as well as shows, concerts and open-air cinema.

En un ambiente festivo, descubra un programa de verano totalmente gratuito y, sobre todo, un nuevo centro de deportes acuáticos Habrá actividades lúdicas, creativas, culturales, científicas y deportivas, así como espectáculos, conciertos y cine al aire libre.

Entdecken Sie in Urlaubsstimmung ein völlig kostenloses Sommerprogramm und vor allem eine neue Wassersportbasis! Hier finden Sie spielerische, kreative, kulturelle, wissenschaftliche und sportliche Freizeitaktivitäten, aber auch Aufführungen, Konzerte und Freiluftkino.

