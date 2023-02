Un matin au cœur de la réserve du Grand-Voyeux Chemin de l’Epine Blanche Congis-sur-Thérouanne Catégories d’Évènement: Congis-sur-Thérouanne

Un matin au cœur de la réserve du Grand-Voyeux Chemin de l’Epine Blanche, 23 avril 2023, Congis-sur-Thérouanne. Un matin au cœur de la réserve du Grand-Voyeux Dimanche 23 avril, 14h30 Chemin de l’Epine Blanche Venez profiter de cette sortie pour observer les oiseaux de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux. Pas moins de 225 espèces ont trouvé refuge au sein de ce site francilien hors du commun !

Jumelles fournies sur place. Chemin de l’Epine Blanche 77440 CONGIS SUR THEROUANNE Congis-sur-Thérouanne 77440 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-23T12:30:00+00:00 – 2023-04-23T15:00:00+00:00

