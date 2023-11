Les Animations de la Saint Nicolas Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Montélimar, 6 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

A l’occasion de la journée de la Saint Nicolas, le musée vous donne rendez-vous pour une après-midi insolite parmi les avions !.

2023-12-06 14:00:00 fin : 2023-12-06 17:00:00. EUR.

Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Musée Européen de l’Aviation de Chasse

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For St Nicholas Day, the museum invites you to spend an unusual afternoon among the planes!

Para el día de San Nicolás, el museo le invita a pasar una tarde insólita entre aviones

Anlässlich des Nikolaustages lädt Sie das Museum zu einem ungewöhnlichen Nachmittag zwischen den Flugzeugen ein!

