Début : 2023-01-03 14:00:00

fin : 2023-01-03 17:00:00 A l’occasion des vacances d’hiver, le musée vous donne rendez-vous pour deux après-midi insolite parmi les avions! Au programme : visites guidées, visites de cockpits, simulateur de vol, deux expositions à (re)découvrir, et d’autres animations ….

Chemin de l’Entrée de l’aérodrome Musée Européen de l’Aviation de Chasse

Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

