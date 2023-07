Cinéma Voyageur – libre et ambulant Chemin de l’Eglise Lestiac-sur-Garonne, 27 juillet 2023, Lestiac-sur-Garonne.

Lestiac-sur-Garonne,Gironde

En partenariat avec le B’Artolie, le Cinéma Voyageur proposera des projections dans le parc de la mairie jeudi 27 juillet, à partir de 18h et pour toute la soirée.

PROGRAMME

18h – Projection de courts-métrages tout public

20h – Repas sur place, avec 2 foodtrucks « SARI-Cuisine Anatolienne » et « Le Cochon qui siffle »

21h – Reprise des projections sous chapiteau ou en plein air (selon la météo)

Un cinéma libre et ambulant posant ses bagages ici ou là, au gré de ses envies, pour proposer une programmation qui émerveille, gratte et chatouille. Un autre chemin dans les méandres d’un système où l’image et la création sont devenues des objets de consommation. Le Cinéma Voyageur projette des films de libre diffusion, documentaires et fictions, longs et courts, et invite à l’échange d’expériences, de points de vue, de questionnements, dans une atmosphère intimiste..

2023-07-27

Chemin de l’Eglise Parc de la Mairie

Lestiac-sur-Garonne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In partnership with B’Artolie, Cinéma Voyageur will be holding screenings in the town hall park on Thursday July 27, from 6pm for the whole evening.

PROGRAM

6pm – Screening of short films for the general public

8pm – Meals on site, with 2 foodtrucks « SARI-Cuisine Anatolienne » and « Le Cochon qui siffle »

9pm – Screenings resume under the big top or outdoors (weather permitting)

A free, itinerant cine?ma sets down its baggage here and there, according to its whims, to offer programming that wonders, scratches and tickles. A different path through the meanders of a system where images and creativity have become objects of consumption. Cine?ma Voyageur screens free-to-air films, documentaries and fiction, long and short, and invites you to exchange experiences, points of view and questions, in an intimate atmosphere.

En colaboración con B’Artolie, Cinéma Voyageur organizará proyecciones en el parque del ayuntamiento el jueves 27 de julio, a partir de las 18.00 horas y durante toda la tarde.

PROGRAMA

18.00 h – Proyección de cortometrajes para el público en general

20.00 h – Comida in situ, con 2 foodtrucks « SARI-Cuisine Anatolienne » y « Le Cochon qui siffle »

21.00 h – Reanudación de las proyecciones bajo la carpa o al aire libre (si el tiempo lo permite)

Un cine libre e itinerante que deja su equipaje aquí y allá, como y cuando le apetece, para ofrecer una programación que maravilla, rasca y hace cosquillas. Es otra forma de adentrarse en un sistema en el que las imágenes y la creatividad se han convertido en mercancías. Cine?ma Voyageur proyecta películas en abierto, documentales y ficciones, largos y cortos, e invita a intercambiar experiencias, puntos de vista y preguntas, en un ambiente íntimo.

In Partnerschaft mit dem B’Artolie wird das Cinéma Voyageur am Donnerstag, den 27. Juli, ab 18 Uhr und den ganzen Abend über Vorführungen im Park des Rathauses anbieten.

PROGRAMM

18h – Vorführung von Kurzfilmen für alle Altersgruppen

20 Uhr – Essen vor Ort, mit 2 Foodtrucks « SARI-Cuisine Anatolienne » und « Le Cochon qui siffle »

21h – Fortsetzung der Filmvorführungen im Zelt oder im Freien (je nach Wetterlage)

Ein freies und mobiles Kino, das sein Gepäck hier oder dort abstellt, je nach Lust und Laune, um ein Programm anzubieten, das wundert, kratzt und kitzelt. Ein anderer Weg durch die Meere eines Systems, in dem Bilder und Kreativität zu Konsumobjekten geworden sind. Das Cine?ma Voyageur zeigt frei zugängliche Filme, Dokumentar- und Spielfilme, lange und kurze Filme, und lädt dazu ein, in einer intimen Atmosphäre Erfahrungen, Standpunkte und Fragen auszutauschen.

