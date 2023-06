Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Corenc (38) chemin de l’église, corenc Corenc Corenc Catégories d’Évènement: Corenc

Isère Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Corenc (38) chemin de l’église, corenc Corenc, 30 juin 2023, Corenc. Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Corenc (38) Vendredi 30 juin, 18h00 chemin de l’église, corenc Entrée libre, participation libre Vous êtes invités à venir visiter l’église et ses belles peintures de Jules Flandrin. La visite guidée sera suivie d’une projection du film « Marie à la Salette » qui vous fera découvrir l’histoire de ce haut lieu de pélerinage avec de superbes vues des environs.

Ici la bande annonce. Pour conclure la soirée, un repas partagé sera organisé, venez nombreux !

