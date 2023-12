Concert de Noël Chemin de l’Aviette Rancennes, 1 décembre 2023, Rancennes.

Rancennes,Ardennes

Début du concert à 16h. En 1ère partie : Pop’s Band Académie. En 2ème partie : Harmonie municipale de Givet et chorale de Rancennes. ENTRÉE GRATUITE. Petite restauration sur place (stand sucré). Une partie des bénéfices réservée au TÉLÉTHON. Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour célébrer les Fêtes en MUSIQUE !.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Chemin de l’Aviette Salle des fêtes de Rancennes

Rancennes 08600 Ardennes Grand Est



Concert starts at 4pm. Part 1: Pop’s Band Académie. 2nd part: Harmonie municipale de Givet and Rancennes choir. FREE ADMISSION. Light refreshments on site (sweet stand). Part of the proceeds will be donated to TÉLÉTHON. We look forward to seeing you there to celebrate the festive season with MUSIC!

El concierto comienza a las 16.00 horas. 1ª parte: Pop’s Band Académie. 2ª parte: Harmonie municipale de Givet y coro de Rancennes. ENTRADA GRATUITA. Aperitivos y refrescos disponibles. Parte de la recaudación se destinará a TÉLÉTHON. Le esperamos para celebrar las fiestas con MÚSICA

Beginn des Konzerts um 16 Uhr. Im 1. Teil: Pop’s Band Académie. Im 2. Teil: Harmonie municipale de Givet und Chorale de Rancennes. EINTRITT FREI. Kleine Verpflegung vor Ort (Süßigkeitenstand). Ein Teil der Einnahmen ist für den TÉLÉTHON reserviert. Wir erwarten Sie zahlreich, um die Feiertage mit MUSIK zu begehen!

