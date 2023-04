Journée découverte des plantes aromatiques et plantes à parfums Chemin de Lauray, 16 avril 2023, Belin-Béliet.

Journée découverte des plantes aromatiques et plantes à parfums, avec atelier hydrodistillation :

Dimanche 16 avril de 9h30 à 16 h

A midi auberge espagnole, en fin de distillation on partage les produits réalisés (principalement hydrolat pour cet atelier-ci)..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 16:00:00. EUR.

Chemin de Lauray

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Day of discovery of aromatic and perfumed plants, with hydrodistillation workshop:

Sunday April 16 from 9:30 am to 4 pm

At noon, Spanish inn, at the end of distillation we share the products made (mainly hydrolat for this workshop).

Jornada de descubrimiento de las plantas aromáticas y perfumadas, con taller de hidrodestilación:

Domingo 16 de abril de 9.30 a 16.00 horas

A mediodía, « auberge espagnole », al final de la destilación, compartiremos los productos elaborados (principalmente hidrolato para este taller).

Tag der Entdeckung von aromatischen Pflanzen und Duftpflanzen, mit Workshop Hydrodestillation :

Sonntag, 16. April von 9:30 bis 16:00 Uhr

Mittags Auberge espagnole, am Ende der Destillation werden die hergestellten Produkte geteilt (hauptsächlich Hydrolat für diesen Workshop).

Mise à jour le 2023-04-07 par OT Val de l’Eyre