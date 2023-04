Promenade botanique Chemin de Lauray, 12 avril 2023, Belin-Béliet.

Promenade botanique autour du Moulin de la Calette, en compagnie d’Emmanuelle, propriétaire des lieux, et d’Annie, botaniste..

2023-04-12 à ; fin : 2023-04-12 11:30:00. EUR.

Chemin de Lauray

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Botanical walk around the Moulin de la Calette, with Emmanuelle, owner of the place, and Annie, botanist.

Paseo botánico por el Moulin de la Calette, en compañía de Emmanuelle, propietaria del lugar, y Annie, botánica.

Botanischer Spaziergang rund um die Moulin de la Calette in Begleitung von Emmanuelle, der Besitzerin des Ortes, und Annie, einer Botanikerin.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT Val de l’Eyre