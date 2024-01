St Vincent St Blaise à Lignières Chemin de l’Ange Blanc Lignières, dimanche 21 janvier 2024.

Lignières Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21

fin : 2024-01-21

Le repas de la St Vincent St Blaise est assuré par Nathalie du Café du Commerce et l’animation est proposée par l’accordéoniste Jordan Auclair.

Le menu de 30€ par personne comprend :

kir et amuse-bouche, St Jacques et fondue de poireaux au curry, trou berrichon, fondant de pintade aux morilles, salade verte et fromages, tatin de poires et glace au nougat. Café et vins compris.

Participez dès 15h au bal (gratuit) animé par l’accordéoniste Jordan Auclair.

10 EUR.

Chemin de l’Ange Blanc

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-08 par OT LIGNIERES