Exposition à Lignières : De la Terre à l’univers Chemin de l’Ange Blanc Lignières, 10 novembre 2023, Lignières.

Lignières,Cher

Cette exposition scientifique et interactive est ouverte à tous, dès 6 ans. Elle offre une sensibilisation expérimentale et ludique sur le thème de l’astronomie..

Vendredi 2023-11-10 16:30:00 fin : 2023-11-11 . EUR.

Chemin de l’Ange Blanc

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



This interactive scientific exhibition is open to all, from age 6 upwards. It offers a fun and experimental way of learning about astronomy.

Esta exposición científica interactiva está abierta a todos, a partir de 6 años. Ofrece una forma divertida y experimental de aprender astronomía.

Diese wissenschaftliche und interaktive Ausstellung ist für alle ab 6 Jahren zugänglich. Sie bietet eine experimentelle und spielerische Sensibilisierung für das Thema Astronomie.

Mise à jour le 2023-10-18 par OT LIGNIERES