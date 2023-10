Loto de la pétanque de Lignières Chemin de l’Ange Blanc Lignières, 28 octobre 2023, Lignières.

Lignières,Cher

Nouvelle opportunité pour tenter de remporter des bons carburants, poubelles garnies, corbeilles de fruits, équipements en électroménagers et jusqu’à 9 bons d’achats….

Samedi 2023-10-28 20:30:00 fin : 2023-10-28 . .

Chemin de l’Ange Blanc

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



A new opportunity to win fuel vouchers, filled garbage cans, fruit baskets, household appliances and up to 9 vouchers…

Otra oportunidad de ganar vales de combustible, cubos llenos, cestas de fruta, electrodomésticos y hasta 9 vales de compra…

Neue Gelegenheit, um Treibstoffgutscheine, gefüllte Mülltonnen, Obstkörbe, Haushaltsgeräte und bis zu 9 Einkaufsgutscheine zu gewinnen…

Mise à jour le 2023-09-29 par OT LIGNIERES