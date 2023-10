Soirée années 90- 2000 Chemin de l’Ange Blanc Lignières, 14 octobre 2023, Lignières.

Lignières,Cher

Retour dans les années 90’s à 2000 samedi 14 octobre à Lignières. Repas sur réservation..

Samedi 2023-10-14 19:30:00 fin : 2023-10-14 . 5 EUR.

Chemin de l’Ange Blanc

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



Back to the 90’s to 2000’s on Saturday 14th October in Lignières. Meal on reservation.

Un viaje a los años 90 y 2000 el sábado 14 de octubre en Lignières. Comida previa reserva.

Zurück in die Jahre 90’s bis 2000 am Samstag, den 14. Oktober in Lignières. Essen auf Vorbestellung.

