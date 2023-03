Rencontre autour de la forge et autres métiers d’arts Chemin de l’ancienne laiterie Le Mazeau Catégories d’Évènement: Le Mazeau

Vendée

Rencontre autour de la forge et autres métiers d’arts Chemin de l’ancienne laiterie, 1 avril 2023, Le Mazeau. Rencontre autour de la forge et autres métiers d’arts 1 et 2 avril Chemin de l’ancienne laiterie L’ancienne laiterie du Mazeau, regroupant déjà 4 artisans d’art, ouvre ses portes le samedi 1er avril et le dimanche 2 avril de 10h à 19h à l’ocasion des JEMA.

Les artisans ouvrent les portes de leurs ateliers : les visiteurs pourront assister à des démonstrations de forge, de filage de perles en verre, d’écorcage et de tournage de céramique.

Ils pourront aussi échanger avec les artisans autour de leur métier et savoir faire.

Les forgerons, la perlière, le mesuisier, la céramiste (et d’autres, nous espérans) seront heureux de vous accueillir et de partager avec vous ce moment convivial. Chemin de l’ancienne laiterie 64 chemin de l ancienne laiterie 85 420 le mazeau Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 ferronnerie perlerie lieu de l’évènement

