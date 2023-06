Domaine Rességuier chemin de Lacapelle Cahors, 12 juin 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Situé à trois minutes du centre ville de Cahors, le Domaine Rességuier est l’un des seuls vignobles installés sur la commune même. Il fait partie de ces propriétés à taille humaine (8 hectares) où l’on a su mêler tradition et modernité dans le respect de la plante et du terroir. Vendanges en vert, effeuillage, maîtrise de toutes les étapes du process, depuis la vigne jusqu’à la commercialisation des vins.

Laurent Rességuier, représentant de la 4ème génération de vignerons, s’est attaché à observer ses terroirs et son parcellaire pour mieux les comprendre et les respecter, afin d’en tirer la quintessence.

Ces terroirs de plateau et leurs sols calcaires si spécifiques, apportent finesse et rondeur aux vins rouges et fraîcheur aux vins rosés..

chemin de Lacapelle

Cahors 46000 Lot Occitanie



I shall be happy to welcome you to our family domain, constituted of 8,22 hectares of AOC Cahors vines, and to share with you my work, my passion and my wines. Amongst the vines, I’ll tell you about the history of Cahors AOC and of our domain, and about the work of the vineyard, from pruning to harvest. Then we’ll follow the path taken by the grapes to the winery to finish with a tasting. The Domaine produces 2 red wines of an intense colour with violet reflections and with a distinctive red fruit flavour. The range is completed by a rosé, and ratafia (a local apéritif ) plus pure grape juice to keep the children happy.

Situado a tres minutos del centro de la ciudad de Cahors, el Domaine Rességuier es uno de los únicos viñedos instalados en el municipio mismo. Forma parte de esas propiedades a escala humana (8 hectáreas) donde han sabido mezclar tradición y modernidad respetando la planta y la tierra. Vendimias en verde, deshojadura, control de todas las etapas del proceso, desde la viña hasta la comercialización de los vinos. Laurent Rességuier, representante de la 4a generación de viticultores, se ha dedicado a observar sus tierras y sus parcelas para comprenderlas mejor y respetarlas, con el fin de obtener la quintaesencia. Estas tierras de la meseta y sus suelos calcáreos tan específicos, aportan finura y redondez a los vinos tintos y frescura a los vinos rosados.

Die Domaine Rességuier liegt nur drei Minuten vom Stadtzentrum von Cahors entfernt und ist eines der wenigen Weingüter, die in der Stadt selbst angesiedelt sind. Sie gehört zu den überschaubaren Weingütern (8 Hektar), auf denen Tradition und Moderne im Respekt vor der Pflanze und dem Terroir miteinander verbunden werden. Grüne Weinlese, Entblätterung, Beherrschung aller Prozessschritte vom Weinberg bis zur Vermarktung der Weine.

Laurent Rességuier, der die vierte Winzergeneration vertritt, hat sich bemüht, seine Terroirs und seine Parzellen zu beobachten, um sie besser zu verstehen und zu respektieren, damit er die Quintessenz aus ihnen ziehen kann.

Diese Plateaulagen mit ihren ganz besonderen Kalksteinböden verleihen den Rotweinen Finesse und Vollmundigkeit und den Roséweinen Frische.

