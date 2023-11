Soirée jeux au Lodge Chemin de Labarthe Salies-de-Béarn, 8 décembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Vous savez quoi ? Le Lodge nous réserve tout son espace pour la soirée jeux du mois de décembre !!! Alors n’hésitez plus : rassemblez vos ami(e)s et votre famille et venez découvrir tous les jeux de société de la librairie accompagnés des gourmandises du restaurant du Lodge.

Inscription recommandée au 09 86 33 55 31 ou contact@lemomentlibrairie.fr..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Chemin de Labarthe Le Lodge

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Do you know what? The Lodge has reserved its entire space for our December games evening! So get together with your friends and family and discover all the board games in the bookshop, accompanied by delicacies from the Lodge restaurant.

Registration recommended on 09 86 33 55 31 or contact@lemomentlibrairie.fr.

En mayo, como hacemos lo que nos gusta, invadamos el restaurante y el patio de la Logia para una tarde loca de diversión en torno a los juegos de mesa del momento.

Los GA (Gentils Animateurs) están ahí para acompañarte. No lo dudes, apúntate con tu familia y/o amigos.

Inscripción recomendada en la Librairie Moment (09 86 33 55 31 o contact@lemomentlibrairie.fr).

Wisst ihr was? Die Lodge reserviert ihren gesamten Raum für den Spieleabend im Dezember!!! Also zögern Sie nicht länger: Versammeln Sie Ihre Freunde und Familie und entdecken Sie alle Gesellschaftsspiele aus der Buchhandlung, begleitet von Leckereien aus dem Restaurant der Lodge.

Anmeldung empfohlen unter 09 86 33 55 31 oder contact@lemomentlibrairie.fr.

