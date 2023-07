Ferme Equestre de la Yame Chemin de la Yame – Ferme de la Yame Montcy-Notre-Dame, 12 juillet 2023, Montcy-Notre-Dame.

Montcy-Notre-Dame,Ardennes

Chantal vous accueille dans sa Ferme Equestre de la Yame, sur une propriété de 17 pour pratiquer de multiples activités équestres.La ferme dispose de 8 boxes pour poneys et de 16 boxes pour chevaux, d’une carrière et de nombreuses possibilités de balades dans la forêt toute proche.- Le Baby Poney Enfants à partir de trois ans.- Les balades et promenades à cheval D’une heure ou plus, dans les bois autours de Montcy-Notre-Dame, pour les enfants et les adultes de tous niveaux, sur poneys ou chevaux.- La Randonnée pleine Nature Les vallées de Meuse et de Semoy ou encore le lac des vielles forges et le site de Montcornet se dévoilent à dos de cheval.Randonnées organisées sur demi-journée, journée et plus. Tout public et/ou à la demande pour propriétaires de chevaux.- Stands a nimations avec Poneys et Chevaux Mini promenades pour Fêtes de villages, Associations, Brocantes, St Nicolas, Noël… Avec poneys de toutes tailles, jument de trait, âne, calèche….

Chemin de la Yame – Ferme de la Yame

Montcy-Notre-Dame 08090 Ardennes Grand Est



Chantal welcomes you to her Equestrian Farm of La Yame, on a property of 17 to practice multiple equestrian activities.- The farm has 8 boxes for ponies and 16 boxes for horses, a quarry and many possibilities for rides in the nearby forest.- The Baby Pony Children from three years old.- The walks and horse rides of one hour or more, in the woods around Montcy-Notre-Dame, for children and adults of all levels, on ponies or horses.- Nature Hikes The valleys of Meuse and Semoy or the lake of the old forges and the site of Montcornet are revealed on horseback.- Hikes organized over half a day, a day and more. All public and/or on request for horse owners – Stands with ponies and horses Mini rides for village festivals, associations, flea markets, St Nicolas, Christmas… With ponies of all sizes, draught mare, donkey, horse-drawn carriage…

Chantal le da la bienvenida a su Ferme Equestre de la Yame, en una propiedad de 17 hectáreas, para realizar una amplia gama de actividades ecuestres. Dispone de 8 boxes para ponis y 16 boxes para caballos, así como de una escuela de equitación y numerosas posibilidades de paseos por el bosque cercano Paseos a caballo Una hora o más en los bosques de los alrededores de Montcy-Notre-Dame, para niños y adultos de todos los niveles, en ponis o caballos – Paseos por la naturaleza Los valles del Mosa y del Semoy o el lago de las antiguas ferrerías y el sitio de Montcornet se pueden explorar a caballo. Puestos con ponis y caballos Mini paseos para fiestas de pueblos, asociaciones, mercadillos, San Nicolás, Navidad… Con ponis de todos los tamaños, yeguas de tiro, burros, carruajes…

Chantal begrüßt Sie auf ihrem Reiterhof Ferme Equestre de la Yame auf einem 17 Hektar großen Grundstück, wo Sie zahlreiche Reitaktivitäten ausüben können.Der Hof verfügt über 8 Boxen für Ponys und 16 Boxen für Pferde, einen Steinbruch und zahlreiche Möglichkeiten für Ausritte in den nahe gelegenen Wald.- Baby Poney Kinder ab drei Jahren.- Ausritte und Spaziergänge Eine Stunde oder länger in den Wäldern um Montcy-Notre-Dame, für Kinder und Erwachsene aller Niveaus, auf Ponys oder Pferden.- Wanderungen in der Natur Die Täler von Meuse und Semoy oder auch der See der alten Schmieden und der Ort Montcornet können auf dem Rücken der Pferde erkundet werden.organisierte Wanderungen für einen halben Tag, einen ganzen Tag oder mehr. Für alle Altersgruppen und/oder auf Anfrage für Pferdebesitzer – Stände mit Ponys und Pferden Mini-Ausritte für Dorffeste, Vereine, Flohmärkte, Nikolaus, Weihnachten usw. Mit Ponys aller Größen, Zugstuten, Eseln, Kutschen…

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme