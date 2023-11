JOURNÉE DECOUVERTE MOTO POUR TOUS Chemin de la Vière Saint-Thibéry, 26 novembre 2023, Saint-Thibéry.

Saint-Thibéry,Hérault

« Team Puissance F » en partenariat avec le Moto Club de Saint-Thibéry organise une journée exceptionnelle de découverte de la moto entièrement gratuite le 26 novembre 2023..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 16:00:00. EUR.

Chemin de la Vière

Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie



« Team Puissance F », in partnership with the Moto Club de Saint-Thibéry, is organizing an exceptional day of motorcycle discovery, entirely free of charge, on November 26, 2023.

« Team Puissance F », en colaboración con el Moto Club de Saint-Thibéry, organiza una jornada excepcional de descubrimiento de la moto, totalmente gratuita, el 26 de noviembre de 2023.

« Team Puissance F » organisiert in Partnerschaft mit dem Moto Club de Saint-Thibéry am 26. November 2023 einen außergewöhnlichen Tag, an dem Sie das Motorradfahren völlig kostenlos entdecken können.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE