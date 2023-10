Journée mondiale du patrimoine audiovisuel Chemin de la Vieille Forme Rochefort, 27 octobre 2023, Rochefort.

Rochefort,Charente-Maritime

À l’occasion de la Journée Mondiale du Patrimoine Audiovisuel, la CARO et ses partenaires culturels (CLOS, FAR, INA) vous invite à découvrir le patrimoine audiovisuel local. Au programme : Reportages et films rétros, échanges historiques et culturels, ….

2023-10-27 20:00:00 fin : 2023-10-27 23:00:00. .

Chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



To mark World Audiovisual Heritage Day, CARO and its cultural partners (CLOS, FAR, INA) invite you to discover the local audiovisual heritage. On the programme: retro reports and films, historical and cultural exchanges, …

Con motivo del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, CARO y sus socios culturales (CLOS, FAR, INA) le invitan a descubrir el patrimonio audiovisual local. En el programa: reportajes y películas retro, intercambios históricos y culturales,…

Anlässlich des Welttages des audiovisuellen Erbes lädt CARO und seine kulturellen Partner (CLOS, FAR, INA) Sie dazu ein, das lokale audiovisuelle Erbe zu entdecken. Auf dem Programm stehen: Reportagen und Retrofilme, historischer und kultureller Austausch, …

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan