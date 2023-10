Bal Folk Chemin de la Vieille Forme, Rochefort (17) Bal Folk Chemin de la Vieille Forme, Rochefort (17), 1 décembre 2023, . Bal Folk Vendredi 1 décembre, 21h00 Chemin de la Vieille Forme, Rochefort (17) au chapeau Dans le cadre du Festival des solidarités sur la thématique de l’alimentation, à Rochefort Cours Laprérouse au port de plaisance. source : événement Bal Folk publié sur AgendaTrad Chemin de la Vieille Forme, Rochefort (17) Chemin de la Vieille Forme, 17300 Rochefort, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46076 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Chemin de la Vieille Forme, 17300 Rochefort, France

