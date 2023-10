Ateliers, chantiers participatifs et conférences chemin de la Verrerie, 13200 Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Pour la première année, les jardins de la Verrerie fête les Journées Nationales de l'Architecture 2023 en lien avec le patrimoine de la Verrerie Au programme du dimanche 15 octobre :

10h30 chantier participatif “taille de pierre” – reproduction miniature de l’arche de la Verrerie avec Julien Carmelino, tailleur de pierre (3 heures) 13h30 ️ atelier création de maquette – découverte de la matière (dès 6 ans) 14h conversations sur l’architecture romaine, avec Marie-Pierre Rothé, archéologue en charge des fouilles de la Verrerie et Martine Armanier-Moutous, architecte (sous réserve) 15h atelier “Minecraft” : découverte des jardins de la Verrerie au coeur du célèbre jeu vidéo (dès 6 ans) 15h30 présentation de l’arche réalisée et des techniques de taille de pierre, avec Julien Carmelino 16h30 inauguration du jeu de l‘AR-Piste (festival Octobre Numérique), avec Sébastien Thon, enseignant-chercheur et artiste INFOS PRATIQUES

Entrée gratuite pour les adhérent.e.s (adhésion annuelle libre à p. de 1€ en ligne : bit.ly/3QCdmBn ou sur place le Jour J)

Lieu : La Verrerie tiers-lieu culturel et citoyen, chemin de la Verrerie, 13200 Arles

Accès : à pied 5 min. depuis le centre ancien et 20 min. depuis la gare

en vélo : parkings sur place – en bus : n°5 arrêt “Verrerie” – peu de stationnement voiture à proximité

Horaires : dimanche 15 octobre 10h30-17h30

Les animations ont lieu en extérieur : bien adapter sa tenue (annulé en cas de très mauvaise météo)

Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur

