Les associations du village fêtent Noël Chemin de la Tuilière Puygiron, 3 décembre 2023, Puygiron.

Puygiron,Drôme

Les associations puygironnaises vous proposent une matinée festive et conviviale. Dégustez avec nous des huitres, des terrines, du pain d’épices, du vin chaud et bien d’autres mets..

2023-12-03 08:00:00 fin : 2023-12-03 14:00:00. .

Chemin de la Tuilière Salle des fêtes

Puygiron 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Puygironnais associations invite you to a festive and convivial morning. Join us for oysters, terrines, gingerbread, mulled wine and much more.

Las asociaciones de Puygironnais le ofrecen una mañana festiva y de convivencia. Disfrute con nosotros de ostras, terrinas, pan de especias, vino caliente y muchas otras delicias.

Die Vereine von Puygironnais bieten Ihnen einen festlichen und geselligen Vormittag. Probieren Sie mit uns Austern, Terrinen, Lebkuchen, Glühwein und viele andere Köstlichkeiten.

Mise à jour le 2023-11-22 par Montélimar Tourisme Agglomération