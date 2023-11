Théâtre avec la Cie Les Pablos Chemin de la Tourasse Lauzun, 29 septembre 2024, Lauzun.

Lauzun,Lot-et-Garonne

Venez nombreux au théâtre avec la Compagnie Les Pablos organisé par l’association Club les Hirondelles..

2024-09-29 fin : 2024-09-29 . EUR.

Chemin de la Tourasse Salle polyvalente

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come along to the theater with the Compagnie Les Pablos, organized by the Club les Hirondelles association.

Venga al teatro con la Compagnie Les Pablos, organizada por la asociación Club les Hirondelles.

Kommen Sie zahlreich zum Theater mit der Compagnie Les Pablos, das von der Vereinigung Club les Hirondelles organisiert wird.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT du Pays de Lauzun