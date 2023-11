Thé dansant du Club Les Hirondelles Chemin de la Tourasse Lauzun, 8 septembre 2024, Lauzun.

Lauzun,Lot-et-Garonne

L’association des aînés ruraux le Club des Hirondelles vous propose un thé dansant animé par Michel LAGALAYE. Super ambiance !.

2024-09-08 fin : 2024-09-08 19:00:00. EUR.

Chemin de la Tourasse Salle polyvalente

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Club des Hirondelles, a rural seniors’ association, invites you to a tea dance hosted by Michel LAGALAYE. Great atmosphere!

El Club des Hirondelles, asociación rural de la tercera edad, organiza un baile del té con Michel LAGALAYE. ¡Gran ambiente!

Die Landseniorenvereinigung Club des Hirondelles lädt Sie zu einem Tanztee ein, der von Michel LAGALAYE moderiert wird. Tolle Stimmung!

Mise à jour le 2023-11-14 par OT du Pays de Lauzun