Thé dansant du Comité des fêtes Chemin de la Tourasse Lauzun, 5 mai 2024, Lauzun.

Lauzun,Lot-et-Garonne

Venez vous déhancher lors du thé dansant organisé par le Comité des Fêtes ! L’après-midi sera animé. Réservations conseillées. Une pâtisserie et une boisson seront offertes..

2024-05-05 fin : 2024-05-05 19:00:00. EUR.

Chemin de la Tourasse Salle polyvalente

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and dance at the tea dance organized by the Comité des Fêtes! The afternoon will be animated. Reservations recommended. A pastry and a drink will be offered.

¡Ven a bailar en el baile del té organizado por el Comité des Fêtes! La tarde será animada. Se recomienda reservar. Se ofrecerá un pastel y una bebida.

Schwingen Sie Ihre Hüften beim Tanztee, der vom Festkomitee organisiert wird! Der Nachmittag wird musikalisch umrahmt. Reservierungen werden empfohlen. Ein Gebäckstück und ein Getränk werden angeboten.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT du Pays de Lauzun