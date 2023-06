Atelier « Le petit marché des fruits et légumes » Chemin de la surprise Cergy, 26 août 2023, Cergy.

Atelier « Le petit marché des fruits et légumes » 26 et 30 août Chemin de la surprise Entrée libre

Quel plaisir de jouer au marchand et à la marchande avec ses parents et ses copains ! On se raconte des histoires en faisant ses courses et en papotant. On pèse, on emballe, on rend la monnaie…

De nouveaux fruits et légumes seront fabriqués par les plus grands (papier mâché, peinture, modelage) au fur et à mesure des ateliers. Vous pourrez même retrouver le « petit marché » lors du Festiavl Cergy Soit en septembre : un marché encore plus beau grâce à vos créations !

Chemin de la surprise 13 chemin de la Surprise 95800 Cergy Cergy 95800 Horloge Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T16:00:00+02:00 – 2023-08-26T19:00:00+02:00

2023-08-30T16:00:00+02:00 – 2023-08-30T19:00:00+02:00

© Collectif La Lanterne