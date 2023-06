Atelier « écriture créative » Chemin de la surprise Cergy, 5 juillet 2023, Cergy.

Atelier « écriture créative » 5 juillet et 23 août Chemin de la surprise Entrée libre

Affutez vos crayons, préparez vos plus belle rimes, partagez vos meilleures punchlines : La Ruche vous propose un atelier d’écriture créative ! Poètes et poètesses débutant.e.s ou confirmé.e.s, voici l’occasion rêvée de découvrir différentes techniques pour jouer avec les mots et faire éclore votre talent !

Chemin de la surprise 13 chemin de la Surprise 95800 Cergy Cergy 95800 Horloge Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T15:00:00+02:00 – 2023-07-05T18:00:00+02:00

2023-08-23T15:00:00+02:00 – 2023-08-23T18:00:00+02:00

© Collectif La Lanterne