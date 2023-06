Atelier « Causerie alimentation » Chemin de la surprise Cergy Cergy Catégories d’Évènement: Cergy

Val-d'Oise Atelier « Causerie alimentation » Chemin de la surprise Cergy, 5 juillet 2023, Cergy. Atelier « Causerie alimentation » Mercredi 5 juillet, 15h00 Chemin de la surprise Entrée libre L’association Globe Croqueurs, dont les membres sont engagés de longue date dans la prévention santé (alimentation santé, naturopathie) vous propose un espace de discussion sous forme de « causeries ». Ces temps d’échanges ouverts et bienveillants ont pour objectifs d’apporter des solutions concrètes d’hygiène de vie pour mieux vivre au quotidien. Chemin de la surprise 13 chemin de la Surprise 95800 Cergy Cergy 95800 Horloge Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T15:00:00+02:00 – 2023-07-05T17:00:00+02:00

2023-07-05T15:00:00+02:00 – 2023-07-05T17:00:00+02:00 © Collectif La Lanterne Détails Catégories d’Évènement: Cergy, Val-d'Oise Autres Lieu Chemin de la surprise Adresse 13 chemin de la Surprise 95800 Cergy Ville Cergy Departement Val-d'Oise Lieu Ville Chemin de la surprise Cergy

Chemin de la surprise Cergy Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cergy/

Atelier « Causerie alimentation » Chemin de la surprise Cergy 2023-07-05 was last modified: by Atelier « Causerie alimentation » Chemin de la surprise Cergy Chemin de la surprise Cergy 5 juillet 2023