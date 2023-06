Atelier « Je fais pousser sur mon balcon # des choses à manger » Chemin de la surprise Cergy, 1 juillet 2023, Cergy.

Atelier « Je fais pousser sur mon balcon # des choses à manger » Samedi 1 juillet, 10h00 Chemin de la surprise Entrée libre

Osez cultiver là où vous vivez ! Sur un balcon, en bord de fenêtre : c’est tout à fait possible. Les plantes ne demandent qu’à pousser : le soin que vous leur apporterez et votre bonne humeur sont les deux premières conditions pour y arriver. Une fois partagés quelques bons conseils en jardinage et un peu de pratique en direct, vous serez 100% opérationnel.le pour cultiver chez vous.

Au programme : Comment démarrer ? Quelles plantes choisir ? Jardiner écolo : les bons gestes. Des graines et des plants seront offerts aux participant.e.s !

Si vous ne souhaitez pas toucher la terre avec vos main, merci de venir avec votre paire de gants.

Chemin de la surprise 13 chemin de la Surprise 95800 Cergy Cergy 95800 Horloge Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T13:00:00+02:00

© Collectif La Lanterne