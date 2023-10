Ateliers Budget et Parentalité Chemin de la Source Épernay, 9 novembre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Le service Parentalité et Réussite Educative du CCAS de la Ville d’Epernay et la Circonscription de la Solidarité Départementale proposent des ateliers Budget et Parentalité.

Avec des enfants, la gestion du budget familial n’est pas toujours simple. Vêtements, jouets, livres, sports, loisirs… sont autant de dépenses qui viennent bousculer le budget.

Des ateliers pratiques autour de l’économie, du recyclage, du fait maison ou encore des achats d’occasion seront proposés par Pauline Delmotte et Anne Olivier, conseillères en Economie Sociale et Familiale..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 11:00:00. .

Chemin de la Source Maison des Parents de l’Enfant

Épernay 51200 Marne Grand Est



Epernay’s CCAS Parenthood and Educational Success Department and the Circonscription de la Solidarité Départementale are offering Budget and Parenthood workshops.

With children, managing the family budget is not always easy. Clothes, toys, books, sports, leisure activities… are just some of the expenses that put a strain on the budget.

Pauline Delmotte and Anne Olivier, social and family economy advisors, will be offering practical workshops on saving, recycling, homemade products and second-hand purchases.

El Servicio de Crianza y Éxito Educativo de la CCAS de Epernay y la Unidad Departamental de Solidaridad ofrecen talleres de Presupuesto y Crianza.

Con niños, la gestión del presupuesto familiar no siempre es fácil. Ropa, juguetes, libros, deportes, actividades de ocio… todos estos gastos pueden suponer una carga para el presupuesto.

Pauline Delmotte y Anne Olivier, asesoras en economía social y familiar, proponen talleres prácticos sobre ahorro, reciclaje, productos caseros y compras de segunda mano.

Die Abteilung Elternschaft und Bildungserfolg des CCAS der Stadt Epernay und die Circonscription de la Solidarité Départementale bieten Workshops zu Budget und Elternschaft an.

Mit Kindern ist die Verwaltung des Familienbudgets nicht immer einfach. Kleidung, Spielzeug, Bücher, Sport, Freizeit… sind alles Ausgaben, die das Budget belasten.

Pauline Delmotte und Anne Olivier, Beraterinnen für Sozial- und Familienökonomie, bieten praktische Workshops zu den Themen Sparen, Recycling, Selbstgemachtes und Second-Hand-Käufe an.

Mise à jour le 2023-10-11 par Agence de Développement Touristique de la Marne