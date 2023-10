Ateliers parents/enfants Chemin de la Source Épernay, 12 octobre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Le service Parentalité et Réussite Educative du CCAS de la Ville d’Epernay propose des ateliers personnalisés à destination des parents pour encourager la motricité libre de leur enfant.

Objectifs : accompagner les premières expériences motrices de son enfant, favoriser sa liberté de mouvement en toute sécurité, dans un moment

de partage avec le parent.

Sur inscription..

2023-10-12 fin : 2023-10-12 . .

Chemin de la Source Maison des Parents de l’Enfant

Épernay 51200 Marne Grand Est



Epernay’s CCAS Parenting and Educational Success department offers personalized workshops for parents to encourage their children’s free motor skills.

Aims: support your child’s first motor experiences, encourage their freedom of movement in complete safety, in a moment of sharing

with the parent.

Registration required.

El Departamento de Crianza y Éxito Educativo de la CCAS de Epernay ofrece talleres personalizados para que los padres fomenten la motricidad libre de sus hijos.

El objetivo es apoyar las primeras habilidades motrices de su hijo y fomentar la libertad de movimiento con total seguridad, compartiendo un momento

con los padres.

Inscripción obligatoria.

Die Abteilung Elternschaft und Bildungserfolg des CCAS der Stadt Epernay bietet personalisierte Workshops für Eltern an, um die freie Motorik ihrer Kinder zu fördern.

Ziele: Die ersten motorischen Erfahrungen des Kindes begleiten, seine Bewegungsfreiheit in aller Sicherheit und in einem Moment der Ruhe fördern

in einem gemeinsamen Moment mit den Eltern.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-11 par Agence de Développement Touristique de la Marne