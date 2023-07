Piscine de la Saulaie Chemin de la Saulaie La Charité-sur-Loire, 3 juillet 2023, La Charité-sur-Loire.

La Charité-sur-Loire,Nièvre

Piscine de la Saulaie ouverte en période estivale uniquement.

Ouverte tous les jours du 1er juillet à fin Aout de 10h00 à 20h00..

Chemin de la Saulaie

La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



Piscine de la Saulaie open during the summer only.

Open every day from July 1 to the end of August, from 10:00 am to 8:00 pm.

Piscine de la Saulaie abierta sólo en verano.

Abierta todos los días del 1 de julio a finales de agosto de 10:00 a 20:00.

Das Schwimmbad La Saulaie ist nur während der Sommermonate geöffnet.

Täglich vom 1. Juli bis Ende August von 10:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.

