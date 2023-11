Les médiévales de Sully-sur-Loire #4 / La gastronomie médiévale Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire, 29 décembre 2023, Sully-sur-Loire.

Sully-sur-Loire,Loiret

La gastronomie médiévale n’aura plus de secrets pour vous. Art de la table et aliments, que mangeait-on au XVe siècle ?.

2023-12-29 fin : 2023-12-29 17:30:00. EUR.

Chemin de la Salle Verte

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire



Medieval gastronomy will hold no secrets for you. Table art and food: what did people eat in the 15th century?

La gastronomía medieval no tendrá secretos para usted. Vajilla y comida: ¿qué se comía en el siglo XV?

Die mittelalterliche Gastronomie wird keine Geheimnisse mehr vor Ihnen haben. Tischkunst und Lebensmittel, was aß man im 15. Jahrhundert?

Mise à jour le 2023-11-02 par ADRT45