Atelier création de boule de Noël Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire, 27 décembre 2023, Sully-sur-Loire.

Sully-sur-Loire,Loiret

Atelier « Création de boule de Noël »

Mercredi 27 décembre, 14h

Un atelier festif où petits et grands pourront alors confectionner leur propre boule de Noël. A votre disposition, tout le matériel nécessaire à vos plus belles créations que vous pourrez ensuite accrocher dans votre sapin..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 15:30:00. EUR.

Chemin de la Salle Verte

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire



Christmas bauble-making workshop

Wednesday, December 27, 2pm

A festive workshop where young and old alike can make their own Christmas bauble. You’ll have all the materials you need to make your very best creations, which you can then hang on your Christmas tree.

Taller de elaboración de chucherías navideñas

Miércoles 27 de diciembre, 14.00 h

Un taller festivo en el que grandes y pequeños podrán hacer sus propias bolas de Navidad. Dispondrás de todos los materiales necesarios para hacer tus creaciones más bonitas, que luego podrás colgar en tu árbol de Navidad.

Workshop « Gestaltung einer Weihnachtskugel »

Mittwoch, 27. Dezember, 14 Uhr

Ein festlicher Workshop, bei dem Groß und Klein ihre eigene Weihnachtskugel herstellen können. Es stehen Ihnen alle Materialien zur Verfügung, die Sie für Ihre schönsten Kreationen benötigen, die Sie dann an Ihren Baum hängen können.

Mise à jour le 2023-11-02 par ADRT45