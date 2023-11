Un Noël féérique – goûter et spectacle Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire, 23 décembre 2023, Sully-sur-Loire.

Sully-sur-Loire,Loiret

Un Noël féérique – goûter et spectacle

Samedi 23 décembre, 16h30 à 18h

A l’aube du réveillon de Noël, venez participer à un goûter de Noël au château de Sully-sur-Loire. Des jongleurs de feu seront présents pour un spectacle qui mettra en lumière notre château à la nuit tombée. Inédit et chaleureux.

2023-12-23 fin : 2023-12-23 18:00:00. EUR.

Chemin de la Salle Verte

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire



A fairytale Christmas? snack and show

Saturday December 23rd, 4.30 pm to 6 pm

On the eve of Christmas Eve, join us for a Christmas tea party at the Château de Sully-sur-Loire. Fire jugglers will be on hand for a show that will illuminate our château as night falls. Unique and warm

Merienda y espectáculo « Una Navidad mágica

Sábado 23 de diciembre, de 16h30 a 18h00

En vísperas de Nochebuena, venga a disfrutar de una merienda navideña en el castillo de Sully-sur-Loire. Los malabaristas del fuego ofrecerán un espectáculo que iluminará nuestro castillo al caer la noche. Nuevo y cálido

Ein märchenhaftes Weihnachtsfest ? Snack und Show

Samstag, 23. Dezember, 16.30 bis 18.00 Uhr

Am Vorabend des Weihnachtsabends können Sie im Schloss von Sully-sur-Loire an einem Weihnachtssnack teilnehmen. Feuerjongleure werden für eine Show anwesend sein, die unser Schloss bei Einbruch der Dunkelheit in ein besonderes Licht taucht. Ungewöhnlich und herzlich

