Les animés de Noël Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire, 1 décembre 2023, Sully-sur-Loire.

Sully-sur-Loire,Loiret

Les animés du château de Sully-sur-Loire

Du 1er au 31 décembre

Pour les fêtes de fin d’année, des oursons animés ont pris possession du château. Une belle décoration pour vous faire voyager au pays féérique des oursons pâtissiers et cuisiniers accompagnée d’un décor gourmand.

Tout public

Chemin de la Salle Verte

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire



Animation at the Château de Sully-sur-Loire

December 1st to 31st

For the festive season, animated teddy bears have taken possession of the château. A beautiful decoration to take you on a journey to the fairytale land of teddy bears, pastry chefs and cooks, accompanied by a gourmet decor.

Open to all

Animaciones en el castillo de Sully-sur-Loire

Del 1 al 31 de diciembre

Con motivo de las fiestas, los osos de peluche animados se apoderan del castillo. Una hermosa decoración que le hará viajar al país de cuento de hadas de los osos de peluche, pasteleros y cocineros, acompañados de una decoración gourmet.

Abierto a todos

Die Animierten des Schlosses von Sully-sur-Loire

Vom 1. bis zum 31. Dezember

Für die Weihnachtszeit haben die animierten Bären das Schloss in Besitz genommen. Eine schöne Dekoration, um Sie in das märchenhafte Land der Konditor- und Kochbären zu entführen, begleitet von einem Feinschmeckerdekor.

Für alle Altersgruppen

