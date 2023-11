Concert inédit « Mais où est donc passé Voltaire ? » Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire, 18 novembre 2023, Sully-sur-Loire.

Sully-sur-Loire,Loiret

Voltaire et ses aventures au château de Sully-sur-Loire.

Une belle mise en lumière des aventures du jeune Voltaire lors de ses exils au château de Sully-sur-Loire. Un concert-spectacle dans les salles du château, où musique et théâtre vous attendent pour une soirée inédite au XVIIIe siècle..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 21:30:00. 6 EUR.

Chemin de la Salle Verte

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire



Voltaire and his adventures at the Château de Sully-sur-Loire.

The adventures of the young Voltaire during his exile at the Château de Sully-sur-Loire. A concert-show in the château’s halls, where music and theater await you for a unique evening in the 18th century.

Voltaire y sus aventuras en el castillo de Sully-sur-Loire.

Las aventuras del joven Voltaire durante su exilio en el castillo de Sully-sur-Loire. Un concierto-espectáculo en las salas del castillo, donde la música y el teatro le esperan para una velada única en el siglo XVIII.

Voltaire und seine Abenteuer im Schloss von Sully-sur-Loire.

Eine schöne Beleuchtung der Abenteuer des jungen Voltaire während seiner Exile im Schloss von Sully-sur-Loire. Ein Konzertspektakel in den Sälen des Schlosses, wo Musik und Theater auf Sie warten, um Ihnen einen ganz neuen Abend im 18.

Mise à jour le 2023-11-08 par ADRT45