Marché de Noël de Hamars Chemin de la Roque Thury-Harcourt-le-Hom Catégories d’Évènement: Calvados

THURY-HARCOURT-LE-HOM Marché de Noël de Hamars Chemin de la Roque Thury-Harcourt-le-Hom, 2 décembre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom. Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados Marché de Noël de Hamars organisé par le Club de l’Amitié Curcy-Hamars.

2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Chemin de la Roque Salle Polyvalente

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



Hamars Christmas market organized by the Club de l’Amitié Curcy-Hamars Mercado de Navidad de Hamars organizado por el Club de l’Amitié Curcy-Hamars Weihnachtsmarkt in Hamars, organisiert vom Club de l’Amitié Curcy-Hamars Mise à jour le 2023-11-16 par Calvados Attractivité Détails Catégories d’Évènement: Calvados, THURY-HARCOURT-LE-HOM Autres Lieu Chemin de la Roque Adresse Chemin de la Roque Salle Polyvalente Ville Thury-Harcourt-le-Hom Departement Calvados Lieu Ville Chemin de la Roque Thury-Harcourt-le-Hom latitude longitude 48.985531;-0.478593

Chemin de la Roque Thury-Harcourt-le-Hom Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thury-harcourt-le-hom/