Planétarium Chemin de la Roche Solutré-Pouilly, 27 décembre 2023, Solutré-Pouilly.

Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 13:00:00

fin : 2023-12-27 13:45:00

Une séance de planétarium, c’est une expérience immersive enrichissante et ludique, un voyage au cours duquel vous traverserez le système solaire, survolerez les mondes étranges en orbite autour des géantes gazeuses, naviguerez à travers la mer des soleils, plongerez au cœur de nébuleuses colorées et peut-être même tenterez-vous de frôler un trou noir… l’univers mis en scène et expliqué : découvrir, comprendre et s’émerveiller.

Bonus : à la suite de la séance dans le planétarium, venez fabriquer votre constellascope.

À savoir : se présenter 10 mn avant le début de la séance.

Sur réservation uniquement.

A partir de 8 ans. Accompagnant adulte obligatoire : Oui.

Durée environ 45 min.

L’activité peut être annulée ou reportée si la jauge minimale n’est pas atteinte.

Chemin de la Roche Maison du Grand Site

Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



