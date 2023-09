Présentation de la restauration d’une maison centenaire de type colonial Chemin de la Rivière Salée 97115 Sainte-Rose Sainte-Rose, 14 octobre 2023, Sainte-Rose.

Nous vous proposons de découvrir le résultat de la restauration de cette maison de type colonial, connue sous le nom du docteur Naudillon. Vous pourrez en visiter l’extérieur et l’intérieur avec les commentaires des propriétaires habitants.

La visite extérieure est libre, la visite intérieure est limitée et guidée en groupes de 4 personnes maximum.

Les chiens et les chats ne sont pas acceptés afin de préserver la faune naturelle établie dans le jardinet de la cour intérieure.

Cette maison a été bâtie pour le Docteur Naudillon, le premier médecin installé au nord de la Basse-Terre vers 1930. Elle a été entièrement restaurée, de 2018 à 2021, par un charpentier compagnon en utilisant du bois de Guyane. Les rues à proximité sont étroites et disposent de peu de place pour stationner. Un grand parking facile d'accès est aménagé sur le port de Sainte-Rose, à 150m de la maison.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:30:00+02:00

Jean-Pierre MOYA