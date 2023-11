Concert « Les invisibles » – Orgue sensoriel Chemin de la République Soustons, 9 décembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Par les résidents du Foyer André Lestang de Soustons et les élèves des classes de musiques traditionnelles et de violoncelle du conservatoire..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:30:00. EUR.

Chemin de la République Salle Rouchéou – Foyer Lestang

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



By residents of the Foyer André Lestang in Soustons and students from the conservatory’s traditional music and cello classes.

Por los residentes del Foyer André Lestang de Soustons y los alumnos de las clases de música tradicional y violonchelo del Conservatorio.

Von den Bewohnern des Foyer André Lestang in Soustons und den Schülern der Klassen für traditionelle Musik und Cello des Konservatoriums.

