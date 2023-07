Atelier jardin paillage et arrosage – comment gérer l’eau cet été? Chemin de la Reine Melle, 5 juillet 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Atelier jardin paillage et arrosage – comment gérer l’eau cet été ?

Avec les Ateliers de la Simplicité

Mercredi 5 juillet de 9h à 11h30 au jardin solidaire de l’Épicerie sociale, chemin de la Reine à Melle

RDV à 8h45 pour un accueil café

Informations 05 17 30 17 82.

Chemin de la Reine Jardin solidaire de l’épicerie sociale

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Garden mulching and watering workshop – how to manage water this summer?

With Ateliers de la Simplicité

Wednesday, July 5 from 9 to 11:30 a.m. at the Epicerie Sociale’s solidarity garden, chemin de la Reine, Melle

Meet at 8:45 a.m. for coffee

Information 05 17 30 17 82

Taller de acolchado y riego de jardines: ¿cómo gestionar el agua este verano?

Con Ateliers de la Simplicité

Miércoles 5 de julio de 9.00 a 11.30 h en el jardín solidario de la Epicerie Sociale, chemin de la Reine, Melle

Café a las 8.45

Información 05 17 30 17 82

Gartenworkshop Mulchen und Bewässern – Wie gehe ich diesen Sommer mit Wasser um?

Mit den Ateliers de la Simplicité

Mittwoch, 5. Juli, 9.00-11.30 Uhr im Solidaritätsgarten der Épicerie sociale, chemin de la Reine in Melle

Treffpunkt um 8.45 Uhr für einen Kaffeeempfang

Informationen 05 17 30 17 82

