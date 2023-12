GUETTE DANS L’RETRO Chemin de la Rayée Gérardmer, 9 mars 2024, Gérardmer.

Gérardmer Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-09

fin : 2024-03-10

Expo et démonstrations de dameuses des années 80/90 et anciens équipements de ski. Concert, buvette et restauration..

Expo et démonstrations de dameuses des années 80/90 et anciens équipements de ski. Concert, buvette et restauration.Tout public

0 EUR.

Chemin de la Rayée Domaine alpin La Mauselaine

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2023-12-18 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES