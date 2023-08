Mémory d’arbres Chemin de la Prairie de la Foire Loches, 3 novembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Intéressons-nous aux arbres du site naturel ! C’est l’automne, ils commencent à nous offrir leurs feuilles. Nous en profiterons pour fabriquer un Memory de feuilles d’arbres que vous pourrez ramener chez vous..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 16:00:00. EUR.

Chemin de la Prairie de la Foire

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Let’s take a look at the trees on the nature site! It’s autumn, and they’re starting to offer us their leaves. We’ll take the opportunity to make a Tree Leaf Memory to take home with you.

¡Echemos un vistazo a los árboles del paraje natural! Es otoño y empiezan a ofrecernos sus hojas. Aprovecharemos para hacer un recuerdo de las hojas de los árboles que podrás llevarte a casa.

Die Bäume in der Naturlandschaft sind interessant! Es ist Herbst und sie fangen an, uns ihre Blätter zu schenken. Wir basteln ein Memory aus Baumblättern, das Sie mit nach Hause nehmen können.

