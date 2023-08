Jeu de piste, atelier parents-enfants Chemin de la Prairie de la Foire Loches, 24 octobre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Les Prairies du Roy recèlent une multitude de secrets. En famille ou entre amis, venez découvrir les beautés de la nature de ce site en participant à un grand jeu où énigmes et épreuves variées vous tiendront en haleine..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 16:00:00. EUR.

Chemin de la Prairie de la Foire

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Les Prairies du Roy conceal a multitude of secrets. With family or friends, come and discover the natural beauty of this site by taking part in a great game where enigmas and various tests will keep you on your toes.

Las Praderas del Roy están llenas de secretos. En familia o entre amigos, venga a descubrir la belleza natural de este paraje participando en un gran juego donde los enigmas y las diversas pruebas le mantendrán en vilo.

Die Prairies du Roy bergen eine Vielzahl von Geheimnissen. Entdecken Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden die Naturschönheiten dieses Ortes und nehmen Sie an einem großen Spiel teil, bei dem Rätsel und abwechslungsreiche Prüfungen Sie in Atem halten werden.

Mise à jour le 2023-08-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire